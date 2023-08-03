Воскресенск, Московская область, 3 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Пожар на складе в подмосковном Воскресенске локализован, сообщил 3 августа глава муниципалитета Алексей Малкин.

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Площадь пожара составляет 400 кв. метров. Эвакуированы семь человек. Пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет.

Как сообщало ИА Регнум, причиной возгорания на кислородно-аккумуляторном складе стало, по предварительным данным, нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ. В результате пожара обрушилась кровля.