Пекин, 3 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Внутренние конфликты и некорректная оценка Китая обрекают США на самоуничтожение. Об этом обозреватель Питер Чанг заявил в статье для гонконгского издания South China Morning Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Суровая реальность такова, отметил он, что американская политическая элита оценивает китайскую угрозу с позиции игры с нулевой суммой. Говоря иначе, Вашингтон намерен сдерживать Пекин любой ценой, даже в ущерб общему благу, например, противодействию климатическим изменениям.

«Между тем поляризационная культурно-политическая война угрожает Соединённым Штатам изнутри. Америка находится во власти ядовитой смеси ненависти и страха», — считает Питер Чанг.

Некогда великая демократия катится в пропасть гражданской войны, потеряв уважение к согражданам. Неспособность относиться к Китаю как к равноправному партнёру приближает напряжённую конкуренцию великих держав к краю «горячей войны», добавил он.

По мнению обозревателя, и без того опасную конкуренцию Вашингтона и Пекина обострят президентские выборы в США в 2024 году. Партийная вражда и стремление республиканцев и демократов «перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем» приведут к безрассудному соперничеству.

Американцы, которыми движет страх и друг перед другом, и перед Китаем, могут подтолкнуть свою страну к гражданской войне внутри и катастрофическому военному конфликту снаружи, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее издание указало на сильнейшее обострение угрозы военного конфликта между Китаем и США. Предполагается, что «война Z» может начаться из-за морского инцидента вокруг Тайваня или в акватории Южно-Китайского моря, а затем перерасти в глобальное столкновение масштаба Первой и Второй мировых войн. На Китай, согласно этому сценарию, нападут армии нескольких государств, и «тотальная война» потребует сосредоточения ресурсов национальной экономики и вовлечения всего населения.