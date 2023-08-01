Москва, 1 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Неизвестные взломали Telegram-канал актрисы сериала «Триггер» Екатерины Копановой, чтобы публиковать посты о вкладах в фейковый инвестиционный проект. Артистка уже написала заявление в полицию о краже аккаунта, но посты с призывом вкладывать деньги до сих продолжают выходить в её Telegram-канале. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ТАСС/ пресс-служба компании «Monumental Pictures» Актриса Екатерина Копанова

31 июля в полицию с заявлением обратилась 38-летняя актриса Екатерина Копанова. Она рассказала оперативникам, что утром не смогла зайти в свой канал в мессенджере Telegram, в котором она является автором и администратором. В этом канале Екатерина размещает фотографии и сообщения о своей жизни, делится с подписчиками рецептами, рекомендует книги и анонсирует свои проекты. В Telegram-канале Екатерины больше 9 тысяч подписчиков. Утром 31 июля артистка заметила, что в канале появилось несколько сообщений с рекламой инвестиций и торговли криптовалютой, которые женщина не размещала. Неизвестные опубликовали призывы вкладывать деньги в проект, который якобы принадлежит артистке. В сообщениях подписчикам обещали увеличить активы в 2–4 раза при условии участия в проекте. Мошенники также оставляли в постах ссылку на фальшивый аккаунт Екатерины, чтобы якобы каждый желающий участвовать в проекте по инвестициям мог лично пообщаться со своим кумиром. Екатерина Копанова обеспокоилась, что поклонники могут попасться на удочку мошенников и потерять свои средства, и заявила в полицию.

«Поступило обращение от 38-летней жительницы Москвы о том, что принадлежащая ей группа в мессенджере Telegram была взломана и на странице без её ведома оказались размещены объявления с призывами внесения денежных средств и получения выгоды. Доступ к администрированию группы у заявительницы оказался отключен», — рассказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших у правоохранителей пока нет.

Копанова Екатерина Андреевна родилась 26 мая 1985 года. Её родители были артистами балета и членами Ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ. Екатерина окончила ВТУ имени Щукина и получила приглашение в Московский драматический театр им. К. С. Станиславского. Помимо театральных ролей, Копанова активно снималась в кино. За главную роль в мелодраме «В ожидании чуда» актриса получила приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль на VI Международном фестивале кинодебютов «Дух огня—2008», а кадры из фильма легли в основу клипа группы «Город 312» на песню «Девочка, которая хотела счастья». В том же году клип был удостоен кинонаграды MTV Russia за самую зрелищную сцену. На счету Екатерины Копановой множество ролей в различных сериалах, в том числе «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «СОБР», «Обнимая небо», «Триггер», «Шаляпин» и многие другие.