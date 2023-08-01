Москва, 1 августа, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Оборот онлайн-торговли в Москве в мае 2023 года достиг 85,4 миллиарда рублей. Это на 18% выше уровня прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Онлайн-торговля продолжает пользоваться высоким спросом у потребителей. В мае текущего года ее оборот в столице увеличился на 18% к аналогичному периоду прошлого года», — заявил Ефимов. Он добавил, что торговые онлайн-площадки и интернет-магазины стали основным местом покупки как товаров повседневного спроса, так и крупных покупок. Популярности онлайн-торговли поддерживается гибкой ценовой политикой площадок и постоянно расширяющимся ассортиментом. Также, по словам Ефимова, онлайн-магазины предоставляют разные платежных опций и отлаженные сервисы доставки. Доля онлайна в общем обороте торговли Москвы за год выросла на 1,6% — с 15,3% в мае 2022 года до 16,9% в мае текущего года, отметил заммэра.

Как следует из данных департамента экономической политики и развития города Москвы, наибольший рост в мае показали продажи продуктов питания, оборот которых увеличился на 35,6% — до 19,6 миллиарда рублей. Объем продаж мебели и предметов домашнего интерьера добавил 22,4% и достиг 14 миллиардов рублей, цифровой и бытовой техники — на 20,3%, до 15,2 миллиарда рублей, товаров для красоты и здоровья — на 18,1%, до шести миллиардов рублей.

Москва — один из крупнейших мегаполисов на планете. Столица успешно конкурирует с другими мировыми мегаполисами по качеству жизни, уровню развития городской среды, безопасности и другим параметрам. Высокий уровень развития города и его динамично растущая экономика делают столицу драйвером развития для всей страны в целом.