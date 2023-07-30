Киев, 31 июля, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 31 июля свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 00:01 мск в Харьковской области, а затем режим воздушной тревоги распространился на все украинские регионы. В 00:14 мск воздушная тревога была объявлена в Одесской и Ровненской областях — последних, до того не охваченных режимом воздушной тревоги регионах Украины.

Жителей Украины призвали не игнорировать сигнал о воздушной тревоге и проследовать в укрытия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о неэффективности украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на луганском участке в зоне проведения спецоперации.

Марочко добавил, что за прошедшую неделю при отражении атак российских Военно-космических сил украинским расчётам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными Западом образцами комплексов.

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские средства противовоздушной обороны бессильны против российских управляемых планирующих бомб. ВКС используют их в качестве дополнения растущей огневой мощи артиллерийских и ракетных ударов.