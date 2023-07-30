Москва, 30 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Предприятия смогут стать резидентом ОЭЗ будет возможно за 15 дней вместо 40, либо за пять дней, если компания реализует импортозамещающих кооперационных проектов. Это стало возможным благодаря законопроекту для комплексного и системного совершенствования механизма особых экономических зон, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на пленарном заседании Совета Федерации.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Документ одобренный верхней палатой паоламента, разработан Минэкономразвития России и направлен на оптимизацию схемы создания и управления ОЭЗ, а также упрощение получения инвесторами статуса резидентов.

«Вместо объемных бизнес-планов инвесторы будут подавать с заявкой на получение статуса резидента краткий паспорт проекта и финансовую модель», — пояснил Дмитрий Вахруков. Он добавил, что документ вводит новый механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ — договор о совместном производстве продукции. Такой договор позволит инвесторам еще быстрее получать статус резидента — за пять дней вместо 15. «Также в рамках договора будут освобождены от НДС поставщики, реализующие продукцию в ОЭЗ с применением свободной таможенной зоны», — отметил замминистра.

Дмитрий Вахруков сообщил, что уровень ответственности инвесторов становится выше. «Выкупить землю резидент сможет только по факту выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности», — рассказал он. Так, в договор аренды с инвестором вводится порядок распоряжения недостроенными объектами в случае утраты резидентом своего статуса. «Для добросовестного и ответственного инвестора это не станет нагрузкой, но общее качество и уровень реализуемых проектов поднимет», — подчеркнул замминистра.

Правительство Москвы активно участвовало в проработке изменений в закон об особых экономических зонах, чтобы в финале создать действенный механизм, позволяющий стимулировать дополнительное развитие этих площадок, не создавать административных преград и барьеров. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, одним из ключевых пунктов является то, что текущие поправки конкретизируют существенные условия соглашения об осуществлении деятельности резидентов ОЭЗ и дают возможность одностороннего расторжения договора с компаниями в связи с их недобросовестными действиями. «Также поправки позволяют достаточно быстро вводить новых резидентов и запускать новые высокотехнологичные производства», — заключил Овчинский.