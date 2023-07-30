Йошкар-Ола, 30 июля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Трое взрослых и трое детей погибли во время урагана в Марий Эл, ещё 16 человек пострадали. Об этом 29 июля сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

Как уточнил Зайцев, все происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в районе озёр Таир и Яльчик, где ветром повалило большое количество деревьев. Погибшие и пострадавшие отдыхали в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

На месте ЧП работают экстренные службы, дороги уже расчищены, дети в лагерях отдыха находятся в полной безопасности. Также глава Марий Эл уточнил, что на территории, где бушевал ураган, выехало пять рабочих машин с бригадами Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды. Проверена местность возле озёр Карась, Серебряное, Сайвер, Чуркан. Обстановка спокойная, дороги свободны, происшествий нет, патрулирование лесов продолжается.

По данным ГУ МЧС России по Марий Эл, информация о падении деревьев в результате грозы и усиления ветра около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе поступала 29 июля с 19:16 мск. Кроме того, из-за разгула стихии было обесточено 36 тысяч потребителей. Над восстановлением энергоснабжения работают больше 39 бригад. Предполагается, что электроэнергия будет восстановлена в течение суток.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пляжи в курортном городе Сочи закрыли из-за штормового предупреждения на двое суток. Из-за неблагоприятных погодных условий все городские оперативные, коммунальные, дорожные службы, аварийно-спасательные формирования работают в усиленном режиме. Спасатели призвали жителей и гостей Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

По данным синоптиков, на территории Краснодарского края с 27 по 29 июля ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 28 м/с. На реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъёмы уровней воды.