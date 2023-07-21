Москва, 21 июля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Производственный комплекс и многофункциональный центр будут построены в составе технопарка в московском районе Марьина Роща в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что инвестиции в проект могут достигнуть 6,3 млрд рублей.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Объекты сдадут в эксплуатацию в 2025 году, — рассказал заместитель мэра российской столицы, — и они создадут более 4,4 тысячи рабочих мест». Для реализации этих проектов Москва подписала соглашение с инвестором — совместной структурой группы «ПИК» и Capital Group.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, реализация проекта улучшит ситуацию с рабочими местами в районе, а также повысить производственный потенциал столицы и создать новые точки притяжения для жителей Москвы. Он пояснил, что многофункциональный центр площадью 14 тысяч квадратных метров включает в себя офисные помещения, объекты торговли и развлечений, кафе и рестораны. Центр даст городу две тысячи новых рабочих мест.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на комплексную застройку районов. Девелопер в рамках программы частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.