Московская область, 20 июля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Дрожжино около 20 человек 19 июля устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов. В ходе конфликта участники применили травматический пистолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

Установлено, что между группой мужчин, по предварительным данным, мигрантами, произошёл конфликт, в ходе которого они громко кричали и оскорбительно высказывались в адрес друг друга.

По предварительным данным, в ходе ссоры один из участников стрелял из травматического пистолета.

Приехавшие по вызову полицейские на месте происшествия уже никого не обнаружили. В полицию с заявлением о полученных телесных повреждениях никто не обращался.

Как сообщало ИА Регнум, предполагаемый виновник стрельбы в Кудрово, в результате которой пострадали три человека, задержан в Ленинградской области.

В Кудрово между иностранными гражданами произошёл конфликт, который закончился стрельбой с тремя пострадавшими. По данным полиции, 31-летний гражданин сопредельного государства ранил трёх соотечественников, 47, 26 и 23 лет. Двое раненых были госпитализированы.

Стрелявший скрылся с места происшествия. По данным СК, конфликт произошёл на почве «личных неприязненных отношений» между иностранными гражданами.

Задержанный мужчина подозревается в совершении преступления по статье о покушении на убийство двух и более лиц.