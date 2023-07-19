В Подмосковье во дворе ЖК 20 человек устроили разборки со стрельбой
В Подмосковье во дворе жилого комплекса 20 человек устроили разборки со стрельбой
Московская область, 20 июля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Дрожжино около 20 человек 19 июля устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов. В ходе конфликта участники применили травматический пистолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Установлено, что между группой мужчин, по предварительным данным, мигрантами, произошёл конфликт, в ходе которого они громко кричали и оскорбительно высказывались в адрес друг друга.
По предварительным данным, в ходе ссоры один из участников стрелял из травматического пистолета.
Приехавшие по вызову полицейские на месте происшествия уже никого не обнаружили. В полицию с заявлением о полученных телесных повреждениях никто не обращался.
Как сообщало ИА Регнум, предполагаемый виновник стрельбы в Кудрово, в результате которой пострадали три человека, задержан в Ленинградской области.
В Кудрово между иностранными гражданами произошёл конфликт, который закончился стрельбой с тремя пострадавшими. По данным полиции, 31-летний гражданин сопредельного государства ранил трёх соотечественников, 47, 26 и 23 лет. Двое раненых были госпитализированы.
Стрелявший скрылся с места происшествия. По данным СК, конфликт произошёл на почве «личных неприязненных отношений» между иностранными гражданами.
Задержанный мужчина подозревается в совершении преступления по статье о покушении на убийство двух и более лиц.