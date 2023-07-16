Кудрово, Ленинградская область, 17 июля, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Предполагаемый виновник стрельбы в Кудрово, в результате которой пострадали три человека, задержан в Ленинградской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

«В ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый задержан и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении регионального ведомства.

Накануне в Кудрово между иностранными гражданами произошёл конфликт, который закончился стрельбой с тремя пострадавшими. По данным полиции, 31-летний гражданин сопредельного государства ранил трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет. Двое раненых были госпитализированы, их состояние названо тяжёлым. Стрелявший скрылся с места происшествия. По данным СК, конфликт произошёл на почве «личных неприязненных отношений» между иностранными гражданами.

Задержанный мужчина подозревается в совершении преступления по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления. Также отмечается, что СК по Ленобласти даст правовую оценку законности пребывания участников происшествия и других лиц на территории Российской Федерации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что конфликт между четырьмя таксистами произошёл 15 июля в Кудрово. На пересечении Европейского проспекта и Английской улицы водители поспорили, затем один из них начал стрелять.

Ранения получили три человека: один ранен в правый глаз, у второго сломана нижняя челюсть, оба находятся в тяжёлом состоянии. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Полиция начала розыск 30-летнего подозреваемого.