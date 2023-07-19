Москва, 19 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Новый многопрофильный медицинский центр по адресу улица Богданова, д. 52 в Москве открывает группа компаний «СМ-Клиника». Общий объём вложений в открытие 29-го по счету подразделения холдинга составляет порядка 250 млн рублей.

Пресс-служба группы компаний «СМ-Клиника». «СМ-Клиника» открывает новое отделение в Солнцеве

Новое отделение «СМ-Клиника» занимает отдельное четырехэтажное здание площадью 4800 кв. м в одном из самых перспективных и благоприятных для жизни районов Москвы — Солнцеве, в двух минутах ходьбы от одноименной станции метро. Ранее по данному адресу функционировала клиника EMC.

Пациенты нового медицинского центра «СМ-Клиника» смогут получать квалифицированную помощь по более чем сорока медицинским направлениям. В состав клиники войдут амбулаторно-поликлиническое и стоматологическое отделения для взрослых и детей, а также дневной стационар по направлениям терапии, гинекологии и урологии.

На сегодняшний день уже открыто отделение для взрослых, а в ближайшем времени клиника приобретет семейный формат — здесь начнут принимать и детей. Детское отделение будет представлено в том числе такими узкими специалистами, как детский кардиолог, детский эндокринолог, детский уролог-андролог.

Пациентам планируется предоставлять широкий спектр диагностических услуг: КТ, МРТ, рентгенография, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления, ЭхоКГ, тредмил-тест, велоэргометрия. Уже сейчас проводится ЭКГ, ФВД, УЗИ, гастро — и колоноскопия, в том числе под седацией. Центр оснащен аппаратурой последнего поколения ведущих производителей медицинского оборудования из Израиля, Японии, Германии.

Совсем скоро начнет свою работу дневной стационар — здесь будет осуществляться терапевтическое лечение, а также будут выполняться амбулаторные хирургические вмешательства по гинекологии и урологии. В клинике предусмотрено большое отделение физиотерапии, где можно пройти восстановление после различных заболеваний.

«Особое внимание будет уделяться реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт миокарда, операции на сосудах сердца, страдающих ишемической болезнью сердца, с заболеваниями бронхо-легочной системы, позвоночника, при суставных патологиях, после протезирования, а также реабилитации детей с нарушениями физического развития. Будет открыт современно оборудованный кабинет лечебной физкультуры, где квалифицированные врачи ЛФК подбирают комплекс упражнений индивидуально для каждого пациента», — рассказала главный врач «СМ-Клиники» в Солнцеве Светлана Комарова.

Еще один акцент сделают на развитии сурдологической службы: клиника оснащена звукоизоляционной комнатой для исследования слуха, а приём будет вести врач-сурдолог с большим практическим опытом.

Широкие возможности новой клиники дополнит отделение стоматологии для взрослых и детей. Лечение кариеса, профессиональная чистка зубов, установка зубных имплантов, восстановление объёма костной ткани, устранение эстетических дефектов с помощью виниров, коронок и брекетов, лечение заболеваний дёсен и полости рта — вот далеко не полный перечень услуг, которые в ближайшее время станут доступны пациентам «СМ-Клиники» в Солнцеве.

«Наша клиника удобна во всём: от расположения рядом с метро и грамотной планировки до наличия кафе и аптеки с большим выбором лекарств по доступным ценам в здании клиники. Я верю, что она станет лучшей среди семейных медцентров по оказанию высококвалифицированной помощи взрослым и детям. Во всяком случае, у нас для этого есть все возможности», — отметила Светлана Комарова.

Планируется, что каждый месяц клиника сможет принимать более 7000 пациентов. Это позволит удовлетворить высокий спрос на качественную медицинскую помощь, традиционно имеющийся в спальных районах. На сегодняшний день холдинг «СМ-Клиника» объединяет 29 клиник в пяти регионах России, где ежегодно обслуживаются более 680 000 пациентов.

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