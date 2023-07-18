Москва, 18 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В период с января по июнь 2023 года заказчики из разных регионов провели на портале поставщиков почти 280 тысяч закупок. Сумма закупок достигла 42 млрд рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва — город, который развивает предпринимательство. «Портал поставщиков помогает оперативно закрывать текущие потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах малого объема. Свою продукцию там предлагают 310 тысяч предпринимателей со всей страны, а каталог насчитывает более двух миллионов уникальных наименований», — пояснил Ефимов. Он добавил, что портал становится всё более востребованным: за первые шесть месяцев этого года на нём провели 278,8 тысячи закупок, что на семь тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Наибольшее количество закупок в этом году провели на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. Всего заключили 42,1 тыс. сделок на 6,5 млрд рублей.

На портале работают около 56 тысяч госзаказчиков из 40 регионов России, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. «Кроме столицы, в первом полугодии на ресурсе чаще всего закупались заказчики из Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Новгородской и Псковской областей. Эти регионы провели 46,2 тысячи процедур и закупили у предпринимателей товары, работы и услуги на сумму 6,1 миллиарда рублей», — отметил он.

Портал поставщиков дает бизнесу возможность работать с городом, предлагая свои услуги. Для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей это возможность участвовать в госзаказах и получать доход для развития своего дела. Более 90% зарегистрированных на портале, — это представители малого и среднего бизнеса. Также на портале могут работать самозанятые.