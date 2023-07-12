Москва, 12 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Первый в России электромотоцикл AURUS Merlon создан ведущим российским научно-инжиниринговым центром транспортной индустрии «НАМИ». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Выступая в ходе международной промышленной выставки «Иннопром», он отметил, что уровень локализации производства НАМИ составляет 80 процентов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы AURUS Merlon

«Отрасль столичного автомобилестроения сегодня представлена примерно 30 предприятиями, на них трудоустроены свыше восьми тысяч человек, — рассказал Овчинский. — Компании выпускают широкий спектр товаров, постоянно расширяют свой ассортимент, а также создают новые виды продукции. Так, предприятие «НАМИ» первым в России разработало электромотоцикл».

Развитие собственных площадок в Москве дает возможность производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами.