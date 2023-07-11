Москва, 11 июля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. На форуме «Дигория» 11 июля состоялась панельная дискуссия «Сбережение и развитие человеческого капитала России». Эксперты обсудили изменения стандартов образования и мотивы людей развивать свою малую Родину.

Пресс-служба форума «Дигория»

Так, первый зампредседателя комитета Совета Федерации России Любовь Глебова выделила три главных вызова, стоящих перед законодательством в процессе формирования базовых ценностей молодежи.

«Мы живём в условиях необычайно сложных вызовов. Первый — цифровой характер жизни, кажется, что он меняет содержание, но, с моей точки зрения, он меняет форму работы с содержанием. Второй — соотношение глобального и национального. Ослабление национального компонента приведёт к потере представления о русском человеке как о важном элементе мира. Третий — скорость изменений. При такой мощной динамике развития событий привычные алгоритмы просто не работают», — заявила она.

Пресс-служба форума «Дигория»

Пресс-служба форума «Дигория»

Об изменениях в образовательной системе России также высказалась замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Она отметила, что в стране «перепрошивается» каркас идеологии. Петрова подчеркнула, что важно адаптировать образовательные программы под современные реалии и создавать условия для развития человеческого капитала.

«Нужно говорить про создание условий. Инфраструктура появляется там, где появляется деятельность, не наоборот. Важно формировать не мнения, а знания, поэтому от нас с вами зависит, как мы разовьём и свой, и национальный человеческий капитал», — сообщила глава департамента региональных программ Экспертного института социсследований, член Общественной палаты и кандидат политических наук Дарья Кислицына.

Всероссийский форум «Дигория» стал площадкой для аккумуляции интеллектуального потенциала исследователей социально-гуманитарных наук и практиков общественной сферы. На форуме проходят мастер-классы экспертов и лекции профессоров ведущих вузов России.