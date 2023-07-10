Москва, 10 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» утвердили политику компании в области качества. В компании утверждают, что документ не менее важен, чем, например, программы финансового или производственного развития компании: именно он должен обеспечить высокий уровень обслуживания перевозок на всех этапах — начиная от проектирования вагонов и заканчивая пассажирским сервисом в поездах.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

По словам генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, документ согласуется со стратегическими целями компании и отвечает запросам государства, пассажиров, грузоперевозчиков и контрагентов.

«Повышение качества оказываемых услуг и эффективности применяемых технологий является для нас безусловным приоритетом», — отметил Белозеров, подчеркнув, что в документе «прописаны обязательства в области обеспечения качества», которые принимают на себя РЖД.

Задачами компании в ее политике в области качества заявлены «формирование единого транспортного пространства страны на базе сбалансированного опережающего развития инфраструктуры», а также реализация экспортного и транзитного потенциала России. Другие важнейшие цели — обеспечение доступности и качества терминальных и логистических услуг, устойчивое развитие и снижение негативного воздействия на экологию. При этом основным приоритетом РЖД остается надежность и безопасность перевозок.

Добиваться поставленных задач компания, судя по документу, намерена различными путями. Важнейшими заявлены повышение качества обслуживания и собственной эффективности, в том числе за счет «улучшения технологических и управленческих процессов» и применения ресурсосберегающих технологий. Также большое значение РЖД придают работе с кадрами.

Что касается качества услуг на железной дороге, то компания будет уделять особое внимание внедрению новых технологий, вопросу сохранности грузов, комфорту потребителей, а также обеспечению конкурентоспособной скорости перевозок.

Работа по этим направлениям велась и до появления документа, регламентирующего политику качества. Так, недавно РЖД и Почта России предложили грузоотправителям новую технологию трансграничных перевозок почтовых отправлений и электронной коммерции между Россией и Китаем в почтово-багажных вагонах. Тестовая партия успешно была доставлена со станции «Хуньчунь» во Владивосток. Выяснилось, что по скорости доставки и стоимости технология ничем не уступает авиационным и автомобильным перевозкам. Причем жители Сибири и Дальнего Востока теперь могут получить грузы на 5-10 дней быстрее, чем раньше.

Другой пример внедрения новых технологий — совместная презентация РЖД и «Синара» первого полностью российского электропоезда «Ласточка», которая состоялась в рамках выставки «Иннопром». Состав снабжен системами обеззараживания воздуха, подъемникам для маломобильных, пеленальными столиками, USB-зарядками у каждого сиденья и многими другими сервисными технологиями. Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов ранее отмечал, что завод «Уральские локомотивы» начал разрабатывать российскую «Ласточку» еще до ухода иностранного партнера. Тогда она имела рабочее название «Восток». Предположительно, составы появятся на маршрутах уже в 2023 году.

Значительная часть намеченных в политике в области качества РЖД планов связана с поддержкой собственных сотрудников. В документе говорится об «обеспечении «безопасности производственных процессов и условий труда», а также «профессионального развития, поддержании высокого уровня профессиональной компетентности» и «социальной стабильности в трудовых коллективах». В том числе, компания будет проводить единую кадровую, социальную и молодежную политику, а также развивать системы информирования и обратной связи с работниками.

«Обозначенные задачи логично вытекают из политики социальной ответственности РЖД в целом. В частности, для сотрудников компании действуют разнообразные преференции, включая полисы ДМС, санаторно-курортный отдых, льготные программы ипотеки, финансовая поддержка материнства. Отдельным пунктом является охрана труда, что подразумевает создание достойных условий труда, выявление и лечение профзаболеваний, учет страховых случаев, программы по снижению уровня травматизма и многое другое», — отметили в компании.

Кроме того, в РЖД действует корпоративный университет, в рамках программ которого сотрудники повышают квалификацию. Перевозчик активно сотрудничает и с ведущими вузами, организует программы для студентов и аспирантов. Недавно в компании стартовал новый проект для студентов — «РЖД. Стажировка». В течение года его участники будут проходить оплачиваемые стажировки в компании и на практике знакомиться с работой в сфере железнодорожных перевозок.

С 2020 года РЖД активно взаимодействуют с отраслевыми учебными заведениями, программа развития сотрудничества с университетскими комплексами железнодорожного транспорта рассчитана до 2025 года. По словам Олега Белозёрова, она увязана с национальными проектами, которые ставят перед отраслью задачи «по модернизации инфраструктуры, созданию интеллектуальных транспортных систем и повышению эффективности работы». То есть, всего того, что обеспечивает качество перевозок. Для исполнения задуманного РЖД, как отметил ранее глава компании, «нужны первоклассные профессионалы на каждом уровне: руководители и инженеры, программисты, финансисты, специалисты рабочего звена всех железнодорожных профессий».