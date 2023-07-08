Иркутск, 8 июля, 2023, 08:04 — ИА Регнум. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области в районе посёлка Замзор Нижнеудинского района в ночь на 8 июля иномарка столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП два человека, в том числе 14-летняя девочка, погибли, четверо пострадали. О ДТП сообщили в региональном МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

От полученных при столкновении травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка Nissan Pathfinder. Ещё троим пассажирам иномарки, в том числе девочке-подростку, потребовалась медицинская помощь. В момент ДТП в автобусе находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых доставлен в больницу.

Автобус ехал по маршруту Красноярск — Братск.

Проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших в результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области выросло до четырёх.

В результате в ДТП погибли пассажирка и водитель автомобиля LADA Largus, ребёнок в возрасте до одного года, который ехал в автомобиле ВАЗ, а также водитель автомобиля ВАЗ.

В медучреждение с травмами с места ДТП были доставлены три женщины — 2004, 1982 и 1954 годов рождения.