Москва, 5 июля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Врач-диетолог Наталья Круглова дала рецепты «правильной» окрошки и рассказала, от каких ингредиентов стоит отказаться, чтобы сделать это летнее блюдо более полезным.

Nikkolo Окрошка

По словам специалиста, рецепты окрошки включают добавление вредных продуктов. В частности, колбасных изделий, употребление которых может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника.

«Колбасные изделия увеличат количество насыщенных жиров в блюде», — сказала врач в интервью радио Sputnik.

Наталья Круглова порекомендовала добавлять в окрошку не колбасу, а отварную говядину или курицу. А заправлять этот летний суп лучше не квасом, а кисломолочными напитками.

«Кефир и другие кисломолочные напитки полезны. Помимо того что это источник полноценного белка, это ещё и источник биодоступного кальция. А квас — это напиток, который содержит простые сахара. Газированной напиток, который в сочетании с солеными продуктами может стимулировать аппетит», — добавила диетолог и уточнила, что вместо майонеза лучше использовать нежирную сметану.

Как сообщало ИА Регнум, жаркая погода влияет на работу организма, поэтому меняется и его реакция на пищу. С наступлением жары диетологи советуют облегчить рацион питания и перейти на холодные овощные супы.

Многие супы, например томатный суп гаспачо, содержат большое количество минералов, которые позволяют восполнить дефицит микроэлементов в жаркое время. Кроме того, в таких супах используется большое количество свежих овощей, а мягкая клетчатка очень полезна для кишечника.

Помимо окрошки, гаспачо и ботвиньи, диетологи советуют и свекольник.