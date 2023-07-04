Москва, 4 июля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Двое уехавших из России депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег, которые лишили их депутатских мандатов. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

28 июня депутаты горсовета Новосибирска на сессии приняли решение о лишении мандатов двух своих находящихся за границей коллег в связи с утратой доверия. Речь идёт о Сергее Бойко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Хельге Пироговой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооружённых силах России.

«В адрес Центрального районного суда сегодня, 4 июля, поступило два административных исковых заявления, где административными истцами указаны Бойко и Пирогова. Одно исковое заявление об оспаривании решения органа местного самоуправления, второе административное исковое заявление о признании незаконным представления прокурора», — приводит агентство слова собеседницы.

Дата рассмотрения данных заявлений пока не назначена.

Отмечается, что на сессии горсовета депутаты вслед за комиссией парламента по противодействию коррупции согласились с представлением прокурора города и признали, что в действиях Бойко и Пироговой есть признаки неисполнения обязанностей, установленных для противодействия коррупции. Речь идёт о непредоставлении информации о доходах, что является основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия.

Уточняется, что в апреле совет депутатов Новосибирска внёс изменения в устав города, которые предусматривают лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов.

Как передавало ИА Регнум, депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова (независимый депутат) находится в межгосударственном розыске. В доме Хельги Пироговой прошли обыски. Дело в отношении депутата Пироговой было возбуждено после её высказываний в адрес погибших военных. Правовую оценку её высказываниям дал глава СК Александр Бастрыкин.