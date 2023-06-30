Кемерово, 30 июня, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области задержали главу города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, сообщила 30 июня пресс-служба регионального управления СКР.

Кадр из видео Задержание Александра Рыбалко

В отношении Рыбалко, а также задержанного бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 статьи 285 УК РФ).

Следствие располагает данными, что эти чиновники в октябре–декабре 2020 г. организовали заключение 40 муниципальных контрактов с коммерческой строительной фирмой о строительстве двух жилых многоквартирных домов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816588" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Кемеровской области задержали главу Анжеро-Судженска

В квартиры должны были переехать жители Анжеро-Судженска из ветхого и аварийного жилья. Часть квартир предусмотрена для расселения детей-сирот.

Из бюджета города застройщику перечислили более 117 млн рублей, но фирма не завершила строительство домов, она находится в стадии ликвидации.

На основании представленных прокуратурой данных СКР возбудил уголовное дело. С фигурантами проводят следственные действия, вопрос об избрании меры пресечения планируется решить в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля за превышение полномочий в Саратовской области задержали главу Энгельсского района Дмитрия Плеханова. Его подозревают в организации в своих интересах приобретения автомобиля главой одной из фирм. Машину передали в собственность района.

В мае в городе Серпухове Московской области по подозрению в получении взяток задержали главу налоговой службы Александра Кирша.