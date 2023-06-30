В Кемеровской области задержали главу Анжеро-Судженска
Кемерово, 30 июня, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области задержали главу города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, сообщила 30 июня пресс-служба регионального управления СКР.
В отношении Рыбалко, а также задержанного бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 статьи 285 УК РФ).
Следствие располагает данными, что эти чиновники в октябре–декабре 2020 г. организовали заключение 40 муниципальных контрактов с коммерческой строительной фирмой о строительстве двух жилых многоквартирных домов.
В квартиры должны были переехать жители Анжеро-Судженска из ветхого и аварийного жилья. Часть квартир предусмотрена для расселения детей-сирот.
Из бюджета города застройщику перечислили более 117 млн рублей, но фирма не завершила строительство домов, она находится в стадии ликвидации.
На основании представленных прокуратурой данных СКР возбудил уголовное дело. С фигурантами проводят следственные действия, вопрос об избрании меры пресечения планируется решить в ближайшее время.
Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля за превышение полномочий в Саратовской области задержали главу Энгельсского района Дмитрия Плеханова. Его подозревают в организации в своих интересах приобретения автомобиля главой одной из фирм. Машину передали в собственность района.
В мае в городе Серпухове Московской области по подозрению в получении взяток задержали главу налоговой службы Александра Кирша.