Варшава, 29 июня, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Призыв польского депутата от партии «Конфедерация свободы и независимости» Гжегожа Брауна бороться с «бандеризацией» страны был встречен овациями. Об этом 28 июня сообщает газета Wydarzenia.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!» — призвал депутат в ходе выступления на съезде партии и сорвал бурные аплодисменты.

Отмечается, что выступление Брауна неоднократно прерывалось бурными овациями. Когда он заявил с трибуны: «Нас не будут учить истории немцы или евреи», — зал встал и все присутствующие аплодировали стоя.

Браун также заявил, что поляки будут управлять своей страной без указаний «евроколхозного совета наркомов», после чего собравшиеся начали в восторге скандировать имя депутата.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал провести в стране референдум с вопросом: согласны ли поляки разместить в стране мигрантов, которых Еврокомиссия намерена распределить по квотам по странам ЕС.

По оценке управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на начало июня европейские страны приняли 5,9 млн украинских граждан. Больше всего беженцев «с Востока» (из бывших «восточных кресов» и других украинских территорий) приняла Польша.