Джидда, Саудовская Аравия, 28 июня, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Мужчина с оружием ликвидирован силами безопасности Саудовской Аравии у консульства США в Джидде. Об этом 28 июня сообщил телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Как уточнил пресс-секретарь полиции Джидды, нападение вооружённого злоумышленника на дипломатическое представительство США произошло около 18:45 по местному времени. Возле американского консульства остановился автомобиль, из него вышел мужчина, вооружённый огнестрельным оружием.

Между вооружённым мужчиной и силовиками завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был ликвидирован. Кроме того, скончался, получив смертельные ранения, охранник диппредставительства США.

Как пояснил представитель службы безопасности Саудовской Аравии, в настоящее время ведутся расследования для выяснения обстоятельств нападения на американское консульство в Джидде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Джидде сотрудниками полиции Саудовской Аравии мужчины, который напал на охранника консульства Франции. Также сообщается, что в результате нападения сотрудник охраны был госпитализирован, а нападавший — получил легкие травмы при задержании.