Владивосток, 28 июня, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи у берегов Приморского края. Об этом 28 июня сообщил представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами в беседе с РИА Новости.

Bna.bh Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 09:38 по местному времени (02:38 мск). Очаг землетрясения находился в море, около 150 км на юго-восток от Находки, третьего по величине города в регионе, где проживает около 140 тысяч человек.

Угроза цунами не объявлялась. От жителей региона никаких жалоб в связи с землетрясением не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении в центральной части Сахалина магнитудой 4,2. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.