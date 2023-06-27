Токио, 27 июня, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Актёр традиционного для Японии театра кабуки Энносукэ Итикава, один из самых популярных в стране, был арестован по подозрению в содействии самоубийству своей матери. Об этом 27 июня сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Энносукэ Итикава, настоящее имя которого Такахико Киноси, был найден без сознания 18 мая в доме его родителей в Токио. Мать и отец артиста были найдены вместе с ним, их смерть позднее подтвердили медики.

В ходе следственных действий актёр рассказал о своём разговоре с родителями, после которого все они решили «переродиться заново». Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что именно Энносукэ Итикава был причастен к гибели своей матери. Также расследуется причастность актёра к гибели его отца.

Уточняется, что трагедия произошла в день появления в одном из японских еженедельных изданий статьи с обличением Энносукэ Итикавы и с обвинениями в неподобающем поведении в адрес актёра. Сотрудники и коллеги Энносукэ Итикавы рассказали об эпизодах словесной травли и сексуального посягательства.