Бетонная плита рухнула на две иномарки в центре Москвы

Москва, 23 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Бетонная плита упала с реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы на две иномарки — Mercedes и Toyota, сообщил 23 июня Telegram-канал «112».

Кадр из видео Бетонная плита упала на автомобиль в центре Москвы

В информации отмечается, что обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают экстренные службы.

В мае сообщалось, что в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия.

В марте на стройке на западе столицы произошло обрушение, когда перекрытия заливали бетоном. Вниз рухнули около 330 кубометров жидкого бетона весом 700 тонн без учета арматуры. В результате погиб один человек и двое пострадали.