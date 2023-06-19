Самара, 19 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Участник соревнований по триатлону в Самаре Андрей Смагин, утонувший после прыжка с баржи, не справился с высокими физическими нагрузками. Об этом генеральный директор спортивного фестиваля Ironstar Владимир Шейкин сообщил изданию kp.ru.

Константин Чалабов/РИА Новости Водолазы МЧС России

Трагедия произошла утром 17 июня. Смагин спрыгнул в воду с баржи напротив Первомайского спуска и больше не вынырнул.

«По предварительным версиям, 37-летний спортсмен из Екатеринбурга не справился с нагрузками во время прохождения водной дистанции», — сказал Шейкин.

По его словам, погибший спортсмен был опытным участником, на старт он вышел не впервые. Перед соревнованиями все атлеты получают справку о допуске по результатам медкомиссии. Команда Ironstar работает девять лет, подобных случаев не было.

Все службы безопасности действовали оперативно, пловца пытались спасти, добавил Шейкин и пообещал оказать содействие близким погибшего.

По словам финишировавших спортсменов, водный этап соревнований на Волге был трудным.

Бизнесмен Андрей Смагин занимался триатлоном около десяти лет, он хорошо плавал, регулярно участвовал в веломарафонах, а зимой катался на сноуборде, рассказали его знакомые.

Как сообщало ИА Регнум, следователи устанавливают обстоятельства гибели в Самаре участника соревнований по триатлону. Спасатели обнаружили его тело после того, как мужчина прыгнул в воду и пропал.