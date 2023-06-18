Самара, 18 июня, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Спортсен-любитель утонул в Волге во время соревнований по триатлону в Самаре, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ИА REGNUM Триатлон

Мужчина приехал на состязания из Екатеринбурга. Ему было 37 лет. Спортсмен прыгнул в воду с баржи при старте и пропал. Спасатели нашли его мертвым.

По предварительной версии, смерть наступила в результате утопления. Следователи начали проверку по факту гибели человека.

В настоящее время ведётся осмотр места происшествия и опрашиваются свидетели. Кроме того, правоохранительные органы готовят к назначению ряд медицинских экспертиз.

Триатлон является видом спорта, разделенным в рамках одного цикла на три дисциплины: плавание, велогонки и бег. Каждый из этих этапов спортсмены проходят отдельно.

При этом состязания проводятся последовательного и непрерывно. В случае классического триатлона участники должны проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42 км.

Спортсменам дается 17 часов для прохождения всей указанной дистанции, а тем, кто не успевает, результат не засчитывают.