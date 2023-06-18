Киев, 19 июня, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что страна сможет погасить часть своего государственного долга за счёт российских активов, арестованных за рубежом.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы сейчас не платим по нашим займам… Не забывайте, что [у России за рубежом] арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше», — сказал Устенко в эфире телемарафона в воскресенье, 18 июня.

Советник украинского президента отметил, что после завершения вооружённого конфликта в стране состоится «кредиторская конференция», где будет решаться вопрос государственного долга Украины.

Ранее правительство Украины согласовало указ Владимира Зеленского о конфискации российских активов для последующего использования средств на восстановление украинской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейский центробанк предупредил Евросоюз о возможных негативных последствиях для евро в случае использования российских активов. Как отметило издание Financial Times, использование прибыли от замороженных активов может привести к подрыву доверия к европейской валюте и нанесению ущерба финансовой стабильности.