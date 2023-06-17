Москва, 17 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Диетолог компании Muscle Deli Минами Такикава, предоставляющая пищевые консультации для бодибилдеров, назвала обыкновенный продукт, который поможет легко сбросить вес, сообщил Yahoo News Japan.

Annette Riedl/Global Look Press

«Преимущество капусты в том, что она низкокалорийна и легко приносит чувство насыщения», — сказала Такикава.

Диетолог добавила, что ещё одним преимуществом является наличие в этом овоще витамина U («кябедзин»). Он помогает регулировать работу стенок желудка и стимулирует метаболизм слизистой оболочки ЖКТ.

Среди других преимуществ диетолог назвала приятную хрустящую текстуру капусты, благодаря чему даже небольшое её количество может принести удовольствие.

При этом употреблять капусту, по рекомендации Такикава, следует в салатах или супах для получения из капусты витамина С и калия.

Однако её не стоит употреблять слишком много, чтобы не нарушить баланс питательных веществ в организме. Употребление в пищу только одной капусты приведёт к недостатку трёх основных питательных веществ (белки, жиры и углеводы), которые должны присутствовать в рационе.