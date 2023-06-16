Тында, Амурская область, 16 июня, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Двоих мужчин, бросивших гранату на территорию отдела полиции, задержали в городе Тынде Амурской области. Об этом 16 июня сообщило издание «Амурская правда».

Wikimedia.com Учебная граната

Уточняется, что инцидент произошёл у здания МО МВД «Тындинский», расположенного на улице Красная Пресня. Один из мужчин бросил гранату за забор, на территорию здания полиции, а второй снимал происходящее на видео, которое затем распространилось в социальных сетях.

Мужчин задержали, в настоящий момент они находятся в изоляторе временного содержания. Уточняется, что граната оказалась светошумовой, из тех, которые обычно используют во время игры в страйкбол или во время учений. Опасности для жизни такой боеприпас не представляет.

По данным местных СМИ, следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Липецкой области нашли тело начальника линейной полиции с огнестрельным ранением. В следственном управлении регионального СК уточнили, что начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.