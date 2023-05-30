Липецк, 30 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Тело начальника линейной полиции с огнестрельным ранением обнаружили 30 мая в Липецкой области. Ранение зафиксировали в области груди.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«По данному факту проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти мужчины», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В следственном управлении регионального СК уточнили, что начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС. Это произошло в городе Карабулаке, на теле зафиксировали огнестрельные ранения. Рядом с телом подозреваемого был флаг запрещённой международной террористической организации.