Тело полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в Липецкой области
В Липецкой области нашли тело начальника линейной полиции с огнестрельным ранением
Липецк, 30 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Тело начальника линейной полиции с огнестрельным ранением обнаружили 30 мая в Липецкой области. Ранение зафиксировали в области груди.
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
«По данному факту проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти мужчины», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В следственном управлении регионального СК уточнили, что начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС. Это произошло в городе Карабулаке, на теле зафиксировали огнестрельные ранения. Рядом с телом подозреваемого был флаг запрещённой международной террористической организации.