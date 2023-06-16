Киев, 16 июня, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Украинский пилот Владислав Савельев, обучавшийся в США, погиб в одном из первых боевых вылетов. Об этом 15 июня написала написала обозреватель Politico Лара Селигман.

Вєталь МиГ-29 ВВС Украины

Журналист уточнила, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ прошёл в США двухгодичную программу обучения и окончил учёбу в марте.

Как пояснил американский полковник в отставке Джеффри Фишер, для большинства иностранных пилотов обучение в США, в которое входит языковая подготовка и лётная школа, является настоящим воплощением мечты. Программа была создана в 1995 году и полностью финансируется ВВС США. В её рамках страны-союзники направляют на обучение своих офицеров для обучения навыкам у американских коллег.

По словам Фишера, украинского пилота с позывным Номад (Кочевник) ликвидировали в одном из первых боевых вылетов, которые Савельев совершил после возвращения на родину.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гражданин Финляндии, сражавшийся на стороне украинской армии, погиб в ходе боевых действий на Украине. Финн принимал участие во многих операциях украинской армии, включая бои за Артёмовск. Подробности его гибели, а также имя и другие данные не раскрываются. Семья погибшего от комментариев отказалась.