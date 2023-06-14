Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 14 июня, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Пожарные спасли 15 человек, в том числе четверых детей, из загоревшегося жилого дома в поселке Славянка в Приморском крае. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство ночью 13 июня. К тушению пожара привлекались две единицы пожарной техники и шесть человек из числа краевой противопожарной службы. К моменту прибытия расчёта на место происшествия огонь охватил квартиру на четвёртом этаже, в подъезде на верхних этажах наблюдалось сильное задымление.

Звеном газодымозащитной службы при помощи специальных спасательных устройств из задымленных помещений по лестничным маршам были выведены 15 человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Огнём была повреждена комната площадью около 12 квадратных метров. Причина пожара и нанесённый огнём ущерб устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о ликвидации пожара на московском рынке «Садовод», где произошло возгорание в трёх павильонах.