Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 11:20 — ИА Регнум. «Российские железные дороги», группа «Интер РАО» и «Ростелеком» заняли первые места в списке крупнейших компаний-заказчиков по уровню лояльности к малому и среднему бизнесу. Рейтинг составила «Корпорация МСП» на основе данных о закупочной деятельности прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

«Корпорация МСП» представила рейтинг в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.

Помимо РЖД, «Интер РАО» и «Ростелекома», в пятерку лидеров также вошли Газпром, занявший четвертое место, «Аэрофлот», «Алроса» и «РусГидро» — они расположились на пятой строке. В десятку наиболее лояльных заказчиков вошли также группа копаний «Автодор» и «Автодор-платные дороги», «Ростех», «Транснефть», ОСК и «Россети». В числе тех, кто впервые вошел в список, — компании «Росагролизинг», «Алмаз — Антей» и «Росгео».

Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков составляется для того, чтобы выявить лидеров среди компаний с государственным участием, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе в части расширения рынков сбыта. При его составлении учитывается комплекс параметров.

В расчет берется общий объем закупок у субъектов МСП за год, его прирост по отношению к 2021 году, количество номенклатурных позиций и договоров с малыми и средними предприятиями, число бесплатных обучающих семинаров для МСП, принималось во внимание участие заказчика в программах «выращивания», повышение качества закупочной деятельности и другие факторы.

«В этом рейтинге представлены крупнейшие заказчики, которые максимально лояльны к малому и среднему бизнесу и всесторонне поддерживают его. Это в том числе помогает МСП-поставщикам увереннее чувствовать себя, особенно в кризисных ситуациях, как это было в прошлом году в связи с введением санкций и разрывом устоявшихся цепочек поставок», — отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Наталья Коротченкова. Она подчеркнула, что роль поддержки малого и среднего бизнеса повышается в системе закупок, что позитивно отражается на конкуренции в этой сфере и качестве выполнения заказов.

По итогам 2022 года объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса составил рекордные 7 трлн рублей, добавила Коротченкова. Это на 2,6 трлн рублей больше, чем годом ранее. Закупки в этот период совершили более 12 тысяч заказчиков, из которых 9 тысяч — это региональные. Одновременно более чем два раза, до 1,1 млн позиций, расширился перечень закупаемых товаров.