Барнаул, 13 июня, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Раненого медвежонка спасли инспекторы по охотничьему надзору в Алтайском крае. Об этом 12 июня сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

Екатерина Васягина Медвежонок

Как рассказала Радионова, инспекторы по охотничьему надзору нашли двухмесячного зверька, который не мог передвигаться самостоятельно из-за ранения лапы. Родителей медвежонка поблизости не оказалось, одинокому раненому малышу в лесу грозила верная смерть. Поэтому было принято решение об изъятии медвежонка из природы ради его же спасения.

Радионова отметила, что Росприроднадзор оперативно подключился к спасению животного. Медвежонка передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». При осмотре лапы ветеринарами было установлено, что рана у зверя несерьёзная, но без помощи людей ему не справиться в дикой природе до тех пор, пока он не подрастёт. Представители Росприроднадзора обратились в Алтайский государственный заповедник, где уже третий год действует приют для медвежат, оставшихся без родителей, и найдёныша перевезли туда.

Медвежонку предстоит реабилитация, а затем, когда он станет взрослее, его вернут в природу. Глава Росприроднадзора Радионова пообещала следить за ситуацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что финской биатлонистке и пограничнице удалось избежать нападения медведя возле границы с Россией. Поскольку времени убежать с места встречи с медведем у биатлонистки не оставалось, то она приняла решение притвориться мёртвой.