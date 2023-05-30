Хельсинки, 30 мая, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Нападения медведя удалось избежать финской биатлонистке и пограничнице Эрике Янкя возле границы с Россией. Об этом 29 мая сообщило издание Kuhmolainen.

ИА REGNUM Медведь

Как рассказала 27-летняя спортсменка, участница сборной Финляндии по биатлону, медведя она увидела во время пробежки, которую девушка совершала недалеко от контрольно-пропускного пункта Вартиус на российско-финской границе. Агрессивно настроенный зверь увидел спортсменку и начал к ней приближаться. Поскольку времени убежать с места встречи с медведем у биатлонистки не оставалось, то она приняла решение притвориться мёртвой.

По словам девушки, медведь приблизился к ней и обнюхал ступни и лодыжки.

«Я даже успела подумать: неужели это конец?» — так рассказала девушка изданию и отметила, что страх смерти — это то переживание, к которому невозможно быть готовым.

Спортсменке повезло: дикий зверь не стал нападать на неё и ушёл. Эрика Янкя подтвердила, что медведь не нанёс ей никаких травм, она «извлекла уроки из общения с животными и природой».

Также биатлонистка поблагодарила за поддержку своих друзей, семью и коллег, а также спортсменок, поддержавших её.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Магаданской области во время охоты застрелил другого охотника, приняв его за медведя. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.