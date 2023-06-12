Красноярск, 12 июня, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В результате поджога пороха, найденного на заброшенной стройке в Красноярском крае, пострадали четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Место происшествия

«11 июня 2023 года в следственные органы поступило сообщение о госпитализации в КГБУЗ ТМРБ четверых детей 8, 11 и 12 лет с ожогами второй степени лица, груди и обеих рук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по этому факту была начата процессуальная проверка по поводу причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Также указывается, что, по предварительной информации, 11 июня четверо детей около дома по улице Дудинская города Дудинка забрались в заброшенную хозяйственную постройку и нашли там три закрытые банки с порохом. Несовершеннолетние вскрыли банки, ссыпали порох в металлическое ведро и подожгли, в результате чего они получили ожоги.

«Все дети госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизнь детей вне опасности. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается владелец заброшенного помещения и иные обстоятельства инцидента», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня подросток получил ожоги 80% тела, когда вместе со сверстниками баловался с бензином в Чечерском проезде в Москве и случайно загорелся. На помощь несовершеннолетнему бросился очевидец произошедшего.