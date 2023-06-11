Москва, 11 июня, 2023, 06:57 — ИА Регнум. В России количество выпущенных банковских карт по итогам первого квартала 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%, но число активно используемых карт уменьшилось на 3%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

До этого резкий спад активности по банковским картам отмечался во втором квартале 2020 года. На фоне пандемии и ограничений количество карт тогда обвалилось на 2,37%, или 4,67 млн, объём операций упал на 4,3% (более чем на 1 трлн рублей).

По мнению экспертов, в январе–марте 2022 года возникли экономическая неопределённость, ограничения и технические проблемы с использованием банковских карт, отложенный спрос реализовался только в четвёртом квартале прошлого года. Также в октябре–декабре 2022 года россияне оформляли много карт, но часть из них затем была не востребована.

Нехватка чипов стала ещё одним значительным фактором, ограничивающим возможности банков и платёжных систем, это повлияло на спад производства и выпуска карт.

Потребители всё чаще используют мобильные платежи. Большинством карт покупки можно оплатить бесконтактно либо по QR-коду.

Уход из России Visa и Mastercard никак не отразился на рынке. На карты «Мир» пришлась основная доля выпускаемого пластика. Кроме того, на российский рынок вышла бесплатная в обслуживании китайская UnionPay.

Ранее ИА Регнум сообщало, экономисты полагают, что у карт UnionPay хорошие перспективы в России. Она предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 181 стране мира, а карты UnionPay эмитируются в более чем 77 странах, включая Россию.

В России растёт число банков, выпускающих карты UnionPay. Кроме того, выпускаются и кобэйджинговые карты UnionPay+«Мир».