У граждан России упал интерес к банковским картам
Среди граждан России снижается активность использования банковских карт
Москва, 11 июня, 2023, 06:57 — ИА Регнум. В России количество выпущенных банковских карт по итогам первого квартала 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%, но число активно используемых карт уменьшилось на 3%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.
До этого резкий спад активности по банковским картам отмечался во втором квартале 2020 года. На фоне пандемии и ограничений количество карт тогда обвалилось на 2,37%, или 4,67 млн, объём операций упал на 4,3% (более чем на 1 трлн рублей).
По мнению экспертов, в январе–марте 2022 года возникли экономическая неопределённость, ограничения и технические проблемы с использованием банковских карт, отложенный спрос реализовался только в четвёртом квартале прошлого года. Также в октябре–декабре 2022 года россияне оформляли много карт, но часть из них затем была не востребована.
Нехватка чипов стала ещё одним значительным фактором, ограничивающим возможности банков и платёжных систем, это повлияло на спад производства и выпуска карт.
Потребители всё чаще используют мобильные платежи. Большинством карт покупки можно оплатить бесконтактно либо по QR-коду.
Уход из России Visa и Mastercard никак не отразился на рынке. На карты «Мир» пришлась основная доля выпускаемого пластика. Кроме того, на российский рынок вышла бесплатная в обслуживании китайская UnionPay.
Ранее ИА Регнум сообщало, экономисты полагают, что у карт UnionPay хорошие перспективы в России. Она предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 181 стране мира, а карты UnionPay эмитируются в более чем 77 странах, включая Россию.
В России растёт число банков, выпускающих карты UnionPay. Кроме того, выпускаются и кобэйджинговые карты UnionPay+«Мир».