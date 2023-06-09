Москва, 9 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Режиссёр документального и игрового кино Вячеслав Ребров скончался на 79-м году жизни. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Вячеслав Ребров. Режиссер

«Союз кинематографистов России, Гильдия режиссеров СК России приносят соболезнования родным и близким Вячеслава Степановича», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 13 июня в 11:30 в ритуальном зале больницы № 64 (ул. Вавилова, д. 61, стр. 5).

Член Союза кинематографистов России, режиссёр документального и игрового кино Вячеслав Ребров родился 6 апреля 1945 года. Он учился в Строгановском училище, в 1980 году стал выпускником киноведческого факультета ВГИКа.

С 1964 года работал на киностудии им. М. Горького ассистентом художника и художником комбинированных съемок на фильмах «Гостья из будущего», «Мраморный дом», «Варвара-краса, длинная коса», «Всадник с молнией в руке», «Похищение века», «Замурованные в стекле» и других. Художник-постановщик фильма «Ночь длинных ножей».

Вячеслав Ребров — режиссер документальных фильмов: «Мы вернёмся с Победой!..», «Горькие плоды Победы», «Один из районов Москвы», «Дорогами Севера», «Сегодня и завтра Архангельского края», «Дороги России», «После Победы…», «Здравия желаем!..», «Монологи великого Дуни», «Вопреки всему!..», «Театральный романс-c», «Русский композитор — Адриан-Ага», «60 лет спустя», «Расплескалась синева над Москвой», «Женщины клуба Орден Славы», «Женские монологи о войне», «Девчонки… подружки… лётчицы…», «Я-Протазанов», «За честь и достоинство», «Всеволод Пудовкин. У времени в плену», «Весёлый жанр в невесёлое время», «От городского романса к советской песне», «Людмила Лядова. Известная и незнакомая», «Тёмная ночь», «Самсон неприкаянный» и других.