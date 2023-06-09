Варшава, 9 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. В Польше задержали трех мужчин, которые подозреваются в краже боеприпасов из американского спецпоезда, пишет Wyborcza.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Отмечается, что ограбление произошло во время остановки поезда в польском Венглинеце. Из вагонов спецпоезда, которым управляли американские военные, исчезли ящики с боеприпасами, предназначенными для Украины.

Было похищено 120 патронов калибра 25 мм, также пропали гранаты, гранатомёты и прочие боеприпасы.

В итоге подозреваемые вернули украденное. Возбуждено уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты возобновили инспекции на подконтрольной киевскому режиму территории для того, чтобы отследить поставки вооружения Киеву.

По данным Reuters, существует риск того, что оружие может попасть «не в те руки». По словам источника агентства, состоялось несколько подобного рода инспекций, а Киев якобы охотно сотрудничает со Штатами, а в вопросе применения поставленного киевскому режиму оружия в Киеве демонстрируют «прозрачность».