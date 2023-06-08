Москва, 8 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Андрей Иванов

Mj-bird Рефрижератор Danone

Неожиданно обнаружилось, что среди претендентов на покупку российских активов мирового производителя молочной продукции Danone фигурирует английский инвестиционный фонд Chesterfield. Однако сделки с компаниями из недружественных стран сейчас не обходятся без контроля со стороны государства, поскольку могут угрожать национальным интересам России.

Напомним, что осенью 2022 года французский концерн Danone объявил, что все-таки уйдет с российского рынка, а весной нынешнего года в СМИ появились списки претендентов на покупку российских активов компании. Среди них звучали названия таких компаний, как сельскохозяйственные холдинги «Русагро», «Эконива», «Агранта», агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, «Степь» (входит в АФК «Система»), а также компании «Черноголовка», «Черкизово», ОАО «РЖД», «Ростэк» (дочерняя компания Marathon group), кроме того, упоминались и некие инвестиционные фонды. А теперь появилась более подробная информация об одном из них.

Оказалось, что речь идет о фонде прямого инвестирования Chesterfield. Он работает в Великобритании с офисом в Лондоне. Структуры фонда работают также в США, Финляндии, Франции. Почему Danone стал объектом интересов Chesterfield, не совсем ясно, возможно, перспективы работы российской части французского молочного холдинга позитивно оценила команда фонда из Франции. Однако основные интересы Chesterfield с точки зрения вложений средств — это информационные технологии и телекоммуникации, сфера здравоохранения и ретейла, почему фонд проявил внимание к сфере сельского хозяйства, в которой работает Danone, не совсем понятно.

И в первую очередь сомнения вызывает именно то, что данный инвестор никак не связан со сферой сельского хозяйства, в отличие от тех же «Эконивы», «Агранты», агрокомплекса имени Ткачева и их коллег по рынку, фигурирующих в списке претендентов. Однако стоит напомнить, что компания Danone ранее заявляла, что не исключает возможности в будущем вернуться на российский рынок и это будет указано в условиях продажи активов, а значит, от будущего их владельца требуется умение работать в этой сфере, сохранить все, что было наработано французами годами, в том числе не только заводы, но и бренды, и продолжить активное развитие компании. Для такой масштабной работы нужен профильный инвестор.

Pxhere.com Молочная продукция

Второй важный момент, который может встревожить рынок и экспертное сообщество, не говоря уже о властных структурах, — фонд работает в Великобритании, а эта страна сейчас признана недружественной по отношению к России. Напомним, что согласно распоряжению правительства РФ от марта 2022 года был создан список подобных государств и определены основные принципы нового взаимодействия с ними, в том числе и в сфере экономики. Но и это еще не все. Выяснилось, что руководителями Chesterfield являются Алексей Резникович и Виталий Подольский и оба они нерезиденты России. В частности, у основателя фонда Алексея Резниковича — гражданство Великобритании и Украины, ранее он в том числе возглавлял компанию Veon («Вымпелком», «Билайн» в России), активно работающую в сфере прямых инвестиций, жил в Киеве и Москве. Его партнер Виталий Подольский, независимый директор государственных, частных и технологических стартапов по всему миру, также имеет гражданство Украины.

Как получилось, что в списке желающих стать владельцами российских активов французского молочного производителя оказался английский инвестиционный фонд, да еще с руководством, имеющим гражданство в том числе даже Украины, остается догадываться. Не говоря уже о том, что, возможно, за ним стоят совсем другие игроки.

Есть основания думать, что государство вряд ли допустит проведение такой сделки, поскольку российские активы Danone, масштабного производителя молочной пищевой продукции мирового уровня, — стратегический объект для России и существует задача сохранить его, а не отдать в итоге западным инвесторам. К тому же взаимоотношения с недружественными странами, с точки зрения покупки или продажи активов внутри страны или инвестиций в какие-то проекты, теперь курируются профильными ведомствами и затем Минфином, который может утвердить или не утвердить сделку.

Было бы интересно наблюдать, скажем, за здоровой борьбой за российский Danone между «Черкизово» и «Агрантой» или «Эконивой» и агрокомплексом имени Ткачева, но наблюдать за тем, как российские активы одной иностранной компании просто утекут в руки другого зарубежного инвестора из недружественной страны, не так увлекательно и даже печально.