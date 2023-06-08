Москва, 8 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Специальные контейнеры для приёма старой одежды и обуви следует установить в российских торговых сетях, чтобы отделить эту категорию от прочих бытовых отходов. Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает эту инициативу с Минприроды и предпринимателями, пишет 8 июня газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM

РЭО предлагает поэтапно перейти к отказу от выброса одежды и обуви вместе с прочим мусором. Специальные боксы и фандоматы, считают в организации, можно установить в магазинах. Заниматься этим будут некоммерческие организации, а сдавшие вещи граждане смогут получать бонусы или скидки. Подобный подход прежде практиковали зарубежные ретейлеры.

Старую одежду и обувь, которая в настоящее время оказывается на мусорных полигонах, почти невозможно извлечь и переработать. Во всём мире так называемая индустрия fast fashion серьёзно вредит окружающей среде.

«Зарубежные учёные провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн тонн текстиля, а к 2030-му этот показатель подскочит до 102 млн тонн», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В России, добавил он, каждый год образуется около 2 млн тонн текстильных отходов. Из них десятая часть подлежит обязательной переработке.

РЭО предлагает на первом этапе поощрять граждан, сдавших текстиль на переработку, а со временем запретить выбрасывать одежду вместе с мусором. Экологический оператор уже сформировал дорожную карту для дополнительного регулирования переработки текстильных отходов, в которой предусмотрены 34 различных меры, включая запрет.

В Минприроды сообщили изданию, что поддерживают предложение по установке контейнеров для старой одежды. Введение каких-либо ограничений на выброс текстиля там считают возможным только при условии беспрепятственного доступа к инфраструктуре по его сбору и переработке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», призвала граждан не покупать каждый сезон новые джинсы и в целом перейти на осознанное потребление.