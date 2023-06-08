Москва, 8 июня, 2023, 04:33 — ИА Регнум. В России могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. С соответствующей инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО), пишет газета «Известия.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Оператор предлагает установить специальные контейнеры и фандоматы (автоматы по приёму тары) в торговых сетях, продающих одежду и обувь. Это позволит перерабатывать текстиль, который в настоящее время попадает на полигон, поскольку отобрать его из общего количества мусора и переработать невозможно.

По инициативе РЭО, ёмкости для вещей могли бы устанавливать организации, помогающие нуждающимся, а торговые объекты предоставят под них место. В дальнейшем люди могли бы сдавать вещи на переработку и получать за это бонусы, например, в виде скидок.

Упор оператор делает на систему поощрения, а не наказания. Когда именно может произойти переход на такой режим, пока неизвестно.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев привёл данные зарубежных исследований, согласно которым индустрия fast-fashion наносит серьёзный урон окружающей среде. В 2020 году выпускалось порядка 62 млн тонн текстиля, к 2030 году показатель возрастёт до 102 млн тонн. 95% попадающих в мусорные баки вещей сложно либо дорого утилизировать.

В РЭО разработали 34 меры по регулированию переработки текстильных отходов. «Дорожная карта» уже обсуждается с Минприроды и бизнесом.

Как сообщало ИА Регнум, в России за три года реализации нацпроекта «Экология» создали 211 объектов по переработке отходов общей мощностью 19 млн тонн в год. При этом более 50% твердых коммунальных отходов уже не отправляется на свалки, а идёт на обработку.

Для сокращения количества отходов в стране также рассматривается идея создания системы отслеживания движения от мусорного ведра — до прилавка или полигона. Ещё одной задачей является ограничение оборота неэкологичной упаковки.