Москва, 8 июня, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Московский производитель МЭЛ готовит к серийному производству обновленную версию скоростных лифтовых кабин. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики В Москве разработали новые модели скоростных лифтов

«Внешние факторы за последний год оказали серьезное влияние на строительную и лифтовую отрасль страны. Однако созданные комфортные условия для ведения бизнеса в столице помогли предприятиям не только сохранить свои позиции на рынке, но и диверсифицировать производство, увеличить объемы выпускаемой продукции», — отметил Овчинский. Он добавил, что компания МЭЛ в 2022 году увеличила свое производство вдвое, а также разработала две модели скоростных лифтов. Высота эти лифтов достигает 2,2 метра, а грузоподъемность — до двух тысяч килограмм. Компания планирует выпускать 500 таких лифтов в год.

Новые модели лифтов были показаны на выставке Russian elevator week. Новинка «Космос» представляет собой серию лифтов, для которых доступны 10 вариантов отделки в цветах планет и звезд Солнечной системы. Такой лифт может одновременно перевозить до 13 человек со скоростью 2,5 метра в секунду. Линейка «Широта» — это более вместительные лифты, рассчитанные на 20 пассажиров. Отделка этих лифтов приурочена к топонимике России: «Заполярный», «Кижи», «Кузбасс», «Красная Поляна», «Байкал».