Тверь, 7 июня, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил сегодня, 7 июня, в преддверии Дня России, лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, она учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Верхневолжья Игорь Руденя вручил премии учёным

Открывая торжественную церемонию вручения наград, Игорь Руденя отметил: «Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил необходимость получения принципиально значимых научных результатов в тех отраслях, которые имеют критически важное значение для страны».

«От вас, от ваших коллег, от людей науки зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета России, развитию нашей страны, как великой научной и промышленной державы, способной создавать и производить всё необходимое для государства и наших граждан. Результаты ваших работ подтверждают: нашим учёным по плечу решение самых сложных задач. Ваши работы, без преувеличения, формируют будущее тверского региона и всей страны», — сказал Игорь Руденя.

В 2023 году на участие в конкурсе было подано 29 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Победителями стали 22 человека в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой учёный года» и «Лучший коллектив учёных».

В этом году помимо традиционных направлений «Техника и технологии», «Сельскохозяйственные науки», «Гуманитарные и социальные науки», «Естественные и точные науки», «Медицинские науки» лауреаты впервые были определены в четырех новых номинациях — «Оборонно-промышленный комплекс», «Импортозамещение», «Фармацевтика», «Защита и охрана окружающей среды».

Региональная премия вручается за выдающиеся результаты в научно-исследовательской работе, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.

Размер премии в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» — 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» — 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место будет выплачена премия 150 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, за первое — 250 тыс. рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тыс. рублей.

За время действия премии 45 разработок ученых, отмеченных по результатам конкурса, внедрены на ряде предприятий региона, среди которых ООО «ЭКОМАШГРУПП», ЗАО племзавод «Калининское», НПО «Биомедицинские инновационные технологии», ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика», ОАО «Редкинский опытный завод» и другие.

Лауреатом номинации «Студент года» в направлении «Техника и технологии» стал Даниил Бабаев из ТвГТУ. Он разработал экологически безопасные строительные материалы с использованием отходов производства стекловолокна. Разработка уже внедряется тверским производителем гипсовых изделий ООО «Эмикс Строй».

По направлению «Естественные и точные науки» лучшей признана разработка студента ТвГУ Виталия Анофриева, которым создано собственное программное обеспечение для анализа и обработки изображений поверхности наноразмерных объектов.

В направлении «Сельскохозяйственные науки» лауреатом стала студентка ТГСХА Полина Кострова, которая представила усовершенствованную разработку технологии выращивания микрозелени. При поддержке Фонда содействия инновациям Полина Кострова планирует создать собственное производство. «Мы придумываем аналоги дорогих удобрений для выращивания микрозелени. Оказалось, что намного продуктивнее идет рост с применением наших удобрений. Это очень актуальная сегодня тема, ведь микрозелень полезна для здоровья, а также доступна — ее можно выращивать дома», — рассказала Полина Кострова.

Студентка ТвГТУ Полина Павлова стала лучшей в направлении «Гуманитарные науки». Ею определены основные тенденции повышения эффективности использования земельно-имущественных комплексов, которые будут применены в работе компании «Проектный офис Верещагиных».

В направлении «Медицинские науки» отмечена разработка студента ТГМУ Романа Павлова, направленная на совершенствование лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «Сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами по смертности, поэтому потребность в изучении данного направления является очень острой. Я занимаюсь изучением ишемического инсульта на животных, что в будущем позволит создать новые способы лечения», — отметил Роман Павлов.

В номинации «Аспирант года» по направлению «Техника и технологии» лауреатом стала Дарья Щербакова из ТвГТУ, разработавшая способ и технологический комплекс гидромеханического фракционирования торфяного сырья. Результаты исследования внедряются на торфодобывающем предприятии ООО «Пиндструп» из Пскова.

Аспирант из ТвГТУ Роман Боровко разработал альтернативные источники получения большого спектра синтетических углеводородов, заменяющих природные ископаемые (нефть и газ). За это открытие Роман признан лауреатом в направлении «Естественные и точные науки», а его разработкой заинтересовались на Редкинском опытном заводе.

Работа по совершенствованию технологии выращивания топинамбура стала лучшей в направлении «Сельскохозяйственные науки». Ее автор — аспирант ТГСХА Ирина Смирнова — определила эффективность применения разных видов некорневых подкормок для улучшения роста клубней. Методика будет использована в деятельности ЗАО «Калининское».

В направлении «Гуманитарные науки» лауреатом признан аспирант ТвГУ Михаил Мирончев, который представил методический подход проведения диагностического аудита предприятия для проверки его «здоровья». Данная разработка будет внедрена в две коммерческие компании Верхневолжья.

Победителем номинации «Аспирант года» по направлению «Медицинские науки» стала Алена Виноградова из ТГМУ. Ею были определены клинико-нейропсихологические и иммунологические маркеры поражения нервной системы у больных с постковидным синдромом.

В номинации «Молодой ученый года» по направлению «Техника и технологии» признан доцент кафедры автоматизации технологических процессов ТвГТУ Андрей Рачишкин. Он стал автором математической модели для оценки предельных режимов эксплуатации работоспособности механических узлов трения машин и механизмов. Кроме того, Андрей Рачишкин создал модульное программное средство, позволяющее оптимизировать проведение исследований контактных взаимодействий стыка технических поверхностей, в том числе имеющих функциональное покрытие. Разработанная модель будет внедряться на производстве ООО «Тверской механический завод».

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и химии ТвГТУ Мария Маркова, которая занимается разработкой каталитически активных систем для синтеза топлива из возобновляемых источников, стала лауреатом в направлении «Естественные и точные науки». Ею создан метод модификации поверхности катализаторов на полимерной основе для получения жидкого топлива из синтез-газа. Разработка будет применена в деятельности ООО «Катализатор-ПРО». «В своей работе я делала упор на получении бензиновой фракции, снижении получения низкомолекулярных и увеличения количества разветвленных углеводородов. Мою разработку можно сразу использовать как топливо», — сообщила Мария Маркова.

Доцент кафедры биологии животных и зоотехники ТГСХА, автор метода определения типа телосложения экстерьера крупного рогатого скота мясных пород Серги Чаргеишвили признан лучшим в направлении «Сельскохозяйственные науки». Сейчас прорабатывается вопрос о внедрении метода в сельскохозяйственных организациях, в частности в агропромышленном холдинге «Мираторг».

В направлении «Гуманитарные науки» лауреатом премии стал младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории методологии экономических исследований Института экономики и управления ТвГУ Илья Медведев. Он создал метод структурных уровней применительно к экономико-теоретическому анализу интеграционных процессов постсоветского пространства. Данную разработку можно использовать для изучения и оптимизации внешнеторговой политики в условиях санкционного режима.

Ассистент кафедры микробиологии и вирусологии ТГМУ Аурелия Леонтьева признана лауреатом направления «Медицинские науки». Она сформулировала рекомендации по назначению антибиотиков, оценке антибиотико-чувствительности микробиоты у пациента, соблюдению рекомендуемых доз и длительности лечения. Результаты исследования Аурелии Леонтьевой уже применяются в бактериологической лаборатории Областной клинической больницы.

Научная группа ТвГТУ под руководством заведующего кафедрой прикладной физики Александра Болтова заняла первое место в номинации «Лучший коллектив ученых». Они создали принципиально новые магнитоактивные наноструктурные энерго — и ресурсосберегающие смазочные композиции. Их разработка обладает более высоким уровнем эксплуатационных свойств и может использоваться для подшипниковых опор, редукторов, уплотнений в технике специального назначения. Результатами исследования заинтересовались в ООО «Нефтегазгеофизика» и ООО «Тверской механический завод».

Второе место в номинации занял коллектив ученых ТГСХА и его руководитель, заведующий кафедрой агрохимии, земледелия и лесопользования Алексей Акимов. Специалисты создали новый способ увеличения биомассы культивируемых зеленых растений, который уже начали использовать на АО «Птицефабрика Верхневолжья».

Заведующий кафедрой анатомии, гистологии и эмбриологии ТГМУ Валерия Шестакова совместно с коллегами заняли третье место в номинации. Они провели комплексное изучение клинической и патологоанатомической картин опухолевых заболеваний щитовидной железы, позволяющее составить представление о биологии опухолевого роста. Разработка уже внедрена в Тверском областном клиническом онкологическом диспансере.

За выдающиеся разработки в области развития оборонно-промышленного комплекса лауреатом премии признан коллектив ученых ТвГТУ под руководством заведующего кафедрой информационных систем Бориса Палюха. Специалистами создана комплексная информационная система повышения долговечности космических аппаратов, модели гиперзвукового взаимодействия космических аппаратов. Разработка будет внедряться в Центральном научно-исследовательском институте воздушно-космических сил Министерства обороны РФ, а также АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» Твери.

За выдающиеся разработки в области импортозамещения отмечен коллектив научных сотрудников ТвГТУ и его руководитель, профессор кафедры производства строительных изделий и конструкций Виктория Петропавловская. Разработанная учеными технология получения высокопрочных безобжиговых гипсовых материалов на основе вторичного материального сырья будет внедряться на производстве четырех строительных компаний. «Наша разработка посвящена импортозамещению в области строительных материалов. Они сегодня очень востребованы на рынке и важны для жилищного строительства. Из-за ухода иностранных компаний с российского рынка освободилась эта ниша, и мы помогаем отечественным строительным компаниям разрабатывать новые технологии. В частности, в наши задачи входит создание нового состава и технологического режима производства строительной продукции», — отметила Виктория Петропавловская.

За выдающиеся разработки в области фармации лауреатом премии признан старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории ТГМУ Никита Попов, который изобрел фармакологически активные вещества, обладающие противоэпилептической, обезболивающей и противовоспалительной активностями. Во внедрении результатов его исследований заинтересован Всесоюзный научный центр по безопасности биологически активных веществ.

Лауреатами премии за выдающиеся разработки в области экологии и защиты окружающей среды стал коллектив ученых ТвГТУ под руководством декана факультета природопользования и инженерной экологии Олега Мисникова. Специалистами была создана технология добычи фрезерного торфа для получения водоотталкивающих антислеживающих добавок, а также методика комплексной переработки торфа с получением мелиорантов для улучшения плодородия почв и решения задач по охране окружающей среды. Разработка будет использована в работе ООО «Васильевский Мох».