Москва, 7 июня, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Регистрацию прав на 62 здания и 211 сооружений коммунальной инфраструктуры осуществило за первые четыре месяца этого года управление Росреестра по Москве. Для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты ЖКХ и дорожно-мостового хозяйства решением заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова в 2021 году был создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. По словам Петра Бирюкова, это позволило ускорить темпы ввода в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное ресурсоснабжение потребителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

За время работы штаба, отметил заместитель мэра российской столицы, «удалось выстроить четкий алгоритм взаимодействия с Управлением Росреестра по Москве при постановке на кадастровый учет объектов и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса». «Особую важность, — подчеркнул Петр Бирюков, — это сотрудничество приобретает сейчас, когда полным ходом идут масштабные мероприятия по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону».

В январе–апреле управление Росреестра по Москве внесло в Единый государственный реестр недвижимости изменения в сведения кадастрового учета в отношении 46 земельных участков и 17 зданий площадью 583,2 тыс. кв. м и 2,1 тыс. кв. м соответственно, а также 81 коммунального сооружения суммарной протяженностью 355,8 тыс. метров. Как заявил Игорь Майданов, была проделала работа по оформлению объектов коммунальной инфраструктуры городских служб, призванная «не просто рассмотреть поступающие на кадастровый учет и регистрацию прав пакеты документов, но разобрать проблемные моменты, имеющиеся ошибки, что также в дальнейшем способствует созданию условий для полноценной работы столичного комплекса ЖКХ».