Киев, 5 июня, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, сообщил 5 июня министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», — написал он в Telegram-канале.

Всего было проверено 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае жители нескольких городов Украины не смогли попасть в бомбоубежища во время объявленного режима воздушной тревоги, так как их значительная часть оказалась закрыта.

Жители Киева задали этот вопрос мэру украинской столицы. После градоначальник Виталий Кличко попытался оправдаться и сказал, что за бомбоубежища отвечают главы административных районов и руководители мест, в которых расположены укрытия.