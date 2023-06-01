Киев, 1 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Киевляне накричали на мэра украинской столицы Виталия Кличко и пожаловались на него в ходе пресс-конференции. Об этом 1 июня сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС Виталий Кличко

Горожане заявили Кличко о проблеме с постоянно закрытыми бомбоубежищами в столице, по их словам, она сохраняется на протяжении долгого времени.

При этом сам мэр отметил, что в этом районе города погибли, по его словам, трое взрослых и один ребенок. Кличко уточнил, что кто-то говорит, что бомбоубежище в районе было открыто, а кто-то — что закрыто.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3810144" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Следователи сейчас пытаются установить, было ли бомбоубежище открытым или закрытым, поскольку центральные двери были полностью разбиты взрывной волной. Но следователи СБУ пытаются это выяснить», — сказал он.

Также мэр указал, что за бомбоубежища отвечают главы административных районов и руководителей тех мест где непосредственно расположены укрытия.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Кличко заявил, что в Киеве после серии взрывов начался пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе. Он уточнил, что загорелась крыша здания складского помещения.

Также ранее он заявил, что в ночь на 8 мая Киев подвергся самой массированной атаке с начала спецоперации. По его утверждению, город атаковали 36 дронов-камикадзе. В то же время, Кличко не уточнил, что именно было повреждено.