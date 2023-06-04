Киев, 4 июня, 2023, 13:05 — ИА Регнум. На Украине начали мобилизовывать мужчин во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом 4 июня сообщил источник в российских силовых структурах со ссылкой на Территориальный центр комплектования и соцподдержки Украины.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — сообщил собеседник РИА Новости.

Он рассказал, что это происходит в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По его словам, с начала лета во все призывные пункты поступило устное распоряжение «по всему правобережью Днепра» забирать всех мужчин из очередей у пунктов раздачи гуманитарной помощи и отправлять на фронт.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине из-за массовой мобилизации начался конфликт в обществе, который по сути стал гражданской войной. Он отметил, что мобилизованных мужчин «заперли в концлагере имени Зеленского». Соскин подчеркнул, что это происходит при поддержке президента США Джо Байдена и руководства стран Евросоюза.