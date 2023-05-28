Киев, 28 мая, 2023, 23:08 — ИА Регнум. На Украине из-за массовой мобилизации мужчин для участия в конфликте с Россией началась скрытая гражданская война. Об этом в своём YouTube-канале заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что внутри общества начался конфликт, который является гражданской войной. Причиной этому стала мобилизация мужчин, которых «заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор». Соскин подчеркнул, что это происходит при поддержке президента США Джо Байдена и руководства стран Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, измотанные в боях украинские Вооружённые силы отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, написала газета The Telegraph. За уклонение от мобилизации только за последний месяц суды Украины вынесли около ста приговоров военнообязанным мужчинам.

Боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине. О ситуации в киевской армии рассказал военнопленный Александр Ляшенко.