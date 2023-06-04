Киев, 4 июня, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Пограничники на Украине ежедневно задерживают около 20 человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Об этом сообщил на телеканале «Рада» представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах», — сказал он.

Демченко добавил, что, кроме этого, пограничники в сутки не разрешают выехать из страны 120–150 мужчинам. Многие, стремясь бежать из страны, предоставляют поддельные документы, разрешающие выезд.

Мужчинам призывного возраста можно выезжать при наличии документов о смерти жены, отца, а также страну могут покинуть те, у кого есть трое детей младше 18 лет и кого признали негодным для службы в армии.

На Украине в феврале 2022 года ввели военное положение, президент страны подписал указ о мобилизации, запретив мужчинам призывного возраста выезжать за границу. 2 мая 2023 года Верховная рада Украины очередной раз продлила военное положение и режим мобилизации до 18 августа.

Издание «Страна․ua» сообщило, что сотрудники военкоматов стремительно обогащаются на взятках от желающих уклониться от военной службы. По данным журналистов, справка, позволяющая выехать из страны, стоит 12 тысяч долларов США.